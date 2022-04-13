Ср, 13.04.2022
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Райт Реммель, член правления компании Lux Express

Кто вам платит? ⟩ Что в головах у миллионов россиян? Гости эфира - Ларина и Кузахметов

Концерт в "Лужниках" по случаю "годовщины присоединения Крыма к России" ФОТО: RIA Novosti Host Photo Agency/Vladimir Astapkovich via REUTERS

Мир облетают страшные кадры войны в Украине. Сомневаться в их аутентичности уже невозможно - слишком много фото и видеосвидетельств и рассказов очевидцев, простых мирных жителей страны. Не политиков, не журналистов, а людей, которые пережили "русского солдата" и говорят все, что видели. Пока одни, читая это и разглядывая фотографии, рыдают, другие убеждают себя и остальных, что все это "постановка, провокация и пропаганда коллективного Запада". В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как так вышло - почему мы все еще спорим, где белое, а где черное?

Гости эфира:

  • Ксения Ларина - российский журналист, радиоведущая;
  • Максим Кузахметов - петербургский историк и журналист.

Говорим о настроениях в России, о поддержке россиянами объявленной Путиным "спецоперации" в Украине, о несогласных "предателях" родины, коллективной ответственности, исторических аналогиях, а также о том, как и почему русскоязычные в Латвии разделяют пророссийские настроения, несмотря на страшную войну, которую все сложнее не замечать.

Встречаемся по традиции в 18:00! 

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