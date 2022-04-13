Пт, 15.04.2022
Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить. Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Кто вам платит? ⟩ Что в головах у россиян? Гости эфира - Ларина и Кузахметов

Мир облетают страшные кадры войны в Украине. Сомневаться в их аутентичности уже невозможно - слишком много фото и видеосвидетельств и рассказов очевидцев, простых мирных жителей страны. Не политиков, не журналистов, а людей, которые пережили "русского солдата" и говорят все, что видели. Пока одни, читая это и разглядывая фотографии, рыдают, другие убеждают себя и остальных, что все это "постановка, провокация и пропаганда коллективного Запада". В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как так вышло - почему мы все еще спорим, где белое, а где черное?

Гости эфира:

  • Ксения Ларина - российский журналист, радиоведущая;
  • Максим Кузахметов - петербургский историк и журналист.

Говорим о настроениях в России, о поддержке россиянами объявленной Путиным "спецоперации" в Украине, о несогласных "предателях" родины, коллективной ответственности, исторических аналогиях, а также о том, как и почему русскоязычные в Латвии разделяют пророссийские настроения, несмотря на страшную войну, которую все сложнее не замечать.

В эфире прозвучало:

  • 00:00 Встреча журналистов "Эха" в эфире "Кто вам платит?
  • 06:44 Что в головах у россиян? Ксения Ларина об отборном меньшинстве;
  • 13:45 Почему никто ничего не делает? Максим Кузахметов о подневольных россиянах;
  • 25:10 "Спасение всех нас - это Украина". О приветствующей войну пятой колонне в Латвии, Германии и мире;
  • 34:50 Как России избавиться от имперского величия?
  • 48:45 О сбалансированности мнений в СМИ в условиях войны;
  • 55:15 Империи распадаются, это неизбежно. Итоги эфира.

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