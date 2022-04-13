Кто вам платит? ⟩ Что в головах у россиян? Гости эфира - Ларина и Кузахметов

Мир облетают страшные кадры войны в Украине. Сомневаться в их аутентичности уже невозможно - слишком много фото и видеосвидетельств и рассказов очевидцев, простых мирных жителей страны. Не политиков, не журналистов, а людей, которые пережили "русского солдата" и говорят все, что видели. Пока одни, читая это и разглядывая фотографии, рыдают, другие убеждают себя и остальных, что все это "постановка, провокация и пропаганда коллективного Запада". В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как так вышло - почему мы все еще спорим, где белое, а где черное?