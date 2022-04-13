Фото ⟩ Россия сосредоточила свои войска в Белгородской области

"На спутниковых снимках видно, что российские войска продолжают движение на востоке от Украины. Военные подразделения были замечены вдоль шоссе и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России до границы с Украиной", - говорится в сообщении американской компании в Twitter.
Спутниковые снимки были сделаны 11 апреля.
Ранее Минобороны Украины заявило, что Россия концентрирует свои силы на востоке Украины и пытается захватить Харьков, Мариуполь и Одессу.
Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия проводит перегруппировку на востоке Украины и планирует двигаться к Харькову.
Фото: Мариуполь, 12 апреля
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