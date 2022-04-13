Ср, 13.04.2022
Когда стало известно о первых санкциях, люди стали бежать из России, спрос на билеты резко повысился Райт Реммель, член правления компании Lux Express
Райт Реммель, член правления компании Lux Express

Фото ⟩ Россия сосредоточила свои войска в Белгородской области

Военная техника. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Согласно спутниковым снимкам, собранным и проанализированным компанией Maxar Technologies, Россия сосредотачивает свои войска в Белгородской области в рамках подготовки к новому наступлению на востоке Украины.

"На спутниковых снимках видно, что российские войска продолжают движение на востоке от Украины. Военные подразделения были замечены вдоль шоссе и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России до границы с Украиной", - говорится в сообщении американской компании в Twitter.

Спутниковые снимки были сделаны 11 апреля.

Ранее Минобороны Украины заявило, что Россия концентрирует свои силы на востоке Украины и пытается захватить Харьков, Мариуполь и Одессу.

Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия проводит перегруппировку на востоке Украины и планирует двигаться к Харькову.

Фото: Мариуполь, 12 апреля

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back