Фото ⟩ Россия сосредоточила свои войска в Белгородской области

"На спутниковых снимках видно, что российские войска продолжают движение на востоке от Украины. Военные подразделения были замечены вдоль шоссе и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России до границы с Украиной", - говорится в сообщении американской компании в Twitter.