Усик сильно исхудал из-за войны в Украине

Напомним, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся на родину и вступил в территориальную оборону Киева.

В конце марта Усик получил разрешение покинуть Украину, чтобы начать подготовку к бою против британца Энтони Джошуа. Украинский боксёр объяснил своё решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет принести своей стране больше пользы.

"Саша за неделю войны потерял килограммов десять. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, люди просят, надо говорить, надо как-то поддерживать". Но ему очень сложно. Он сначала переваривал это внутри", - рассказала Екатерина.

Супруга боксёра отметила, что Усик не очень любит давать интервью даже в мирное время, а сейчас ему тем более сложно. Несмотря на это, Усик продолжает выходить в прямые эфиры своих соцсетей и общается с представителями СМИ.

"Он всегда был за Украину, всегда прославлял её и будет прославлять, насколько хватит здоровья и сил. Он понимает, насколько важен ближайший бой. Для него каждый бой важен, но когда в твоей стране льётся кровь, Украину хочется прославлять и гордиться ею".

Ранее Усик заявлял, что после боя с Джошуа он обязательно вернётся в Украину. Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии.

Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.