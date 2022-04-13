Фото ⟩ Финские активисты заблокировали эстонский поезд с российским углем

Greenpeace сообщил, что были заблокированы как ворота порта, так и дальнейшее движение поезда с железнодорожного вокзала Лаппохья, где он ждал освобождения ворот.

"В нынешней ситуации постыдно, что финские и эстонские госкомпании продолжают возить российские товары. Россия, которая нападает на Украину, больше не должна получать от Запада ни единого евро. Санкции ЕС запоздали как для украинского народа, так и для изменения климата - действовать нужно сейчас, движение нужно остановить сейчас, а не только через четыре месяца", - говорит пресс-секретарь Greenpeace Матти Лииматайнен.