Киевское "Динамо" с победы начало благотворительный тур по Европе

Матч в рамках благотворительного турне в помощь жителям Украины, пострадавшим от военной агрессии России, завершился победой киевлян со счётом 3:1.

Голами в составе "Динамо" отметились Виталий Буяльский и Артём Беседин, который оформил дубль. Отметим, что Беседин только после нового года вернулся в строй после травмы колена, полученной на Евро-2020 минувшим летом. Единственный гол в составе "Легии" забил Игор Стшалек.

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые поступали в течение телетрансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Следующий матч киевское "Динамо" проведёт 14 апреля в Стамбуле против турецкого "Галатасарая".

В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Динамо" с такими европейскими клубами как "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) и "Базель" (Швейцария).