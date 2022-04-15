В то время как онлайн-платформа OnlyFans стремится позиционировать себя как сообщество создателей разнообразного контента, не секрет, что приложение популярно среди работников секс-индустрии, эротических моделей и актеров фильмов для взрослых, а также многих других, кто никогда раньше и представить не мог, что способен оголиться перед камерой и зарабатывать этим на жизнь. В Латвии также есть несколько контент-мейкеров, которые выбрали для себя путь через OnlyFans.

В документальном короткометражном фильме "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?", созданном TVNET GRUPA, своим опытом поделились четыре контент-мейкера из Латвии, работающие на платформе: 18-летняя рижанка Сания, 27-летний повар Зента, 20-летняя няня Эвита и 27-летний специалист по красоте Лилия.

Режиссер короткометражного фильма и автор идеи Бруно Рэй Цорнс отмечает, что идея создания "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?" пришла во время пандемии: "Многие знаменитости начали работать на OnlyFans и продвигали ее через свои профили в соцсетях". Бруно также заметил, как общество реагировало на их сообщения о новом увлечении - отклик в комментариях оказался довольно негативным. "Поэтому возникло желание снять документальный короткометражный фильм, где бы мы показали, почему молодые девушки и парни начинают создавать контент для OnlyFans и как они живут с общественным презрением", - рассказал автор идеи.

Что о выборе хобби или карьеры молодых женщин говорят их близкие и общество в целом, как они начали этим заниматься и как это влияет на их повседневную жизнь, легкие это деньги или все-таки тяжелая работа, узнайте из короткометражного фильма TVNET GRUPA!

Видео: Документальный короткометражный фильм "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?"

Платформа OnlyFans увидела свет в 2016 году, а к 2019-му контент в приложении публиковали уже около 60 000 пользователей. Влияние пандемии увеличило это число до полутора миллионов.

Платформа, основанная бизнесменом Тимом Стокли, стала одной из самых быстрорастущих в Великобритании, сообщает BBC.

Она позволяет пользователям размещать контент за пейволлом (платный доступ) и взимать ежемесячную абонентскую плату за доступ к произведенному контенту в размере от 4,99 до 49,99 доллара США. Создатели могут увеличить доход, делясь эксклюзивным контентом и исполняя желания подписчиков.

Одним из главных ключей к успеху является то, что контент-мейкеры и поклонники могут строить отношения с помощью прямых трансляций, персонализированных сообщений и прямых запросов на индивидуальные фото и видео. Большая часть контента на платформе носит порнографический характер, а для регистрации пользователям должно быть не менее 18 лет. Однако за гламуром, под покровом которого это все представлено, реальность для некоторых пользователей и контент-мейкеров оказывалась очень разной.

BBC взяла интервью у десятков авторов в Великобритании и США, просмотрела копии жалоб и переписки с ответственными из OnlyFans и обнаружила:

В прошлом году на портале были размещены видеоролики о терроризме, угрозы изнасилования и расового насилия, что нарушает правила пользования, а также перепубликованы фотографии студентки без ее согласия.

Эксперты по защите данных выразили обеспокоенность по поводу безопасности сервера сайта после того, как оказались взломаны профили создателей контента, в результате чего в их учетных записях появились обнаженные фотографии других людей.

Создатели считают, что политика OnlyFans по предоставлению заблокированным фанатам автоматических компенсаций может продолжать и стимулировать злоупотребления.

OnlyFans ясно дает понять, что не несет ответственность за модерацию контента, который включает в себя домогательства и распространение незаконных или полученных без разрешения изображений.

Компания утверждает, что в день рассматривает более 300 000 медиафайлов, в мониторинге которых участвуют более 500 агентов. Специалисты по цифровым технологиям рассказали BBC, что искусственный интеллект может быть ненадежным при изучении порнографического контента и OnlyFans нужно больше модераторов-людей, поскольку именно такой контент наиболее уязвим для злоупотреблений или нарушения авторских прав.

Галерея: За кадром "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?"

Тренер по переменам Артур Шульц, специализирующийся на сексологии, отмечает, что "интерес к эротическому контенту и способность удовлетворять этот интерес всегда были проблемой".

"Как выражать свою сексуальность? Это проблема и в современном обществе. К сожалению, в сфере образования ее никак не продвигают, и она ушла в информационный бизнес виртуального секса, где один - продавец, а другой - покупатель.

Последний чаще всего покупает то, что в реальных отношениях должен получать с другим человеком. Многим в реальной жизни бывает трудно достучаться до другого или пригласить его встретиться. Нынешняя система образования этому явно не учит, и некоторые находятся в эмоциональном тупике, потому что все нуждаются и хотят отношений, - говорит Шульц. - Зачем покупать этот контент? Из-за контроля. Покупатель получает сильный контроль над продавцом. Он - клиент, клиент прав, он может сказать, что делать".

Артур Шульц объясняет, что все люди разные и для многих наладить отношения в реальной жизни может казаться невозможным: "Чтобы соединиться физически, нужно построить отношения, познакомиться с человеком, выпить не одну чашку кофе, станцевать не один танец, почувствовать, как мы общаемся, нравимся ли друг другу. (...)

Мы должны сознательно пройти все эти маленькие естественные этапы, и для многих это может показаться невообразимым препятствием".

Профессор социологии в престижном Колледже свободных искусств Нью-Йорка Элизабет Бернштейн, ссылаясь на более чем 10-летнее исследование работников секс-индустрии, отметила, что у клиентов-мужчин есть одна общая черта: плотный рабочий график. "Они едят в одиночестве, живут в одиночестве и проводят весь день, склонившись над своими столами, - говорит Бернштейн. - У нас культура чрезмерной работы, и пандемия только ускоряет этот темп". Недавние исследования, к примеру, показали, что люди, работая из дома, тратят на это более двух дополнительных часов каждый день.

Какой бы ни была причина, все больше людей ищут отношений онлайн. "Традиционные представления о романтике и близости изменились, и пандемия эти новые убеждения укрепила, - объяснил изданию Vox директор лаборатории сексуального и гендерного разнообразия Калифорнийского университета, профессор психологии Филип Хаммек. - Многие, решившие создать так называемую цифровую близость, или близость онлайн, говорят, что в реальной жизни они не уверены в своих коммуникативных навыках или в самих себе, поэтому выбирают общение онлайн.

В сети они чувствуют, что их замечают, они могут свободнее выражать себя, возможно, даже больше, чем они когда-либо себе представляли".