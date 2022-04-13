Министр обороны Швеции: только Россия виновата в войне в Украине
Только Россия виновата в войне в Украине и кризисе с безопасностью, заявил журналистам министр обороны Швеции Петер Хультквист после посещения военной базы в Адажи.
Только Россия виновата в войне в Украине и кризисе с безопасностью, заявил журналистам министр обороны Швеции Петер Хультквист после посещения военной базы в Адажи.
Он подчеркнул, что Швеция продолжит переговоры с Латвией и другими соседними странами для обеспечения безопасности в регионе.
Хультквист заявил, что пока рано говорить о вступлении Швеции в НАТО, так как решение еще не принято.
Он также заявил, что, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, виновата в этом будет Россия.
Петер Хультквист находится с визитом в Латвии со вторника.
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