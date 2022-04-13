Министр обороны Швеции: только Россия виновата в войне в Украине

Он подчеркнул, что Швеция продолжит переговоры с Латвией и другими соседними странами для обеспечения безопасности в регионе.

Хультквист заявил, что пока рано говорить о вступлении Швеции в НАТО, так как решение еще не принято.

Он также заявил, что, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, виновата в этом будет Россия.

Петер Хультквист находится с визитом в Латвии со вторника.