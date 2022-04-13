Видео ⟩ Полиция запустила дрон над улицей Иерикю. За полтора часа поймали 12 агрессивных водителей

Во время него стражи порядка использовали беспилотный летательный аппарат или дрон, чтобы оперативно фиксировать водителей, которые, игнорируя интересы остальных участников дорожного движения, нарушали правила.

Примерно за полтора часа были зафиксированы более десяти нарушителей.

С 7:30 до 9 часов при помощи дрона во время пробок было зафиксировано 12 бесстыдных водителей, которые грубо нарушали правила, игнорируя интересы других участников движения.

Видео: Полиция фиксирует нарушителей при помощи дрона

В частности, водители на улице Иерикю в Риге по полосе общественного транспорта объезжали стоящую или медленно движущуюся колонну автомобилей. Такое нарушение считается объездом затора или агрессивным вождением.

В этом случае пилот дрона фиксировал нарушителей, которые нарушали правила, и передавал информацию коллегам, которые затем останавливали нарушителей и принимали решение об административном нарушении за агрессивное вождение.

Полиция напоминает, что за агрессивное вождение водителю грозит штраф от 14 до 56 штрафных денежных единиц, в частности, от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

Такое поведение водителя во время движения является опасным, кроме того, в результате таких действий игнорируются интересы других участников движения. Принимая участие в дорожном движении, важно относиться к другим его участникам с уважением и пониманием.