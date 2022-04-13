Ср, 13.04.2022
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Видео ⟩ Под Айзкраукле за рулем машины задержан 12-летний мальчик. Он пытался скрыться от полиции

ФОТО: Valsts policija

Сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности по контролю за дорожным движением и обеспечению общественного порядка, в волости Пилскалнес Айзкраукльского края заметили едущий навстречу автомобиль Opel Zafira. Стражи порядка включили специальные световые сигналы и через открытое окно машины при помощи жезла призвали водителя остановиться, однако тот не подчинился и начал бегство.

Полицейские, используя специальные световые и звуковые сигналы, а также громкоговоритель, многократно требовали остановить машину, однако водитель продолжал бегство, пока в жилой зоне не снизил скорость, после чего полицейский автомобиль вынудил Opel Zafira съехать с проезжей части.

Видео: Погоня за Opel Zafira

Во время проверки было констатировано, что за рулем сидел 12-летний мальчик, еще в салоне находились пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 12 до 17 лет. Все они были переданы законным представителям, в свою очередь автомобиль вернули владелице.

Нужно отметить, что в полиции будет оценена ответственность владелицы транспортного средства за передачу автомобиля несовершеннолетнему лицу. В свою очередь, за многократное игнорирование требований сотрудников полиции и управление автомобилем без прав соответствующей категории против мальчика начаты два административных процесса.

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