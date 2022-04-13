Видео ⟩ Под Айзкраукле за рулем машины задержан 12-летний мальчик. Он пытался скрыться от полиции
Сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности по контролю за дорожным движением и обеспечению общественного порядка, в волости Пилскалнес Айзкраукльского края заметили едущий навстречу автомобиль Opel Zafira. Стражи порядка включили специальные световые сигналы и через открытое окно машины при помощи жезла призвали водителя остановиться, однако тот не подчинился и начал бегство.