Видео ⟩ Под Айзкраукле за рулем машины задержан 12-летний мальчик. Он пытался скрыться от полиции

Полицейские, используя специальные световые и звуковые сигналы, а также громкоговоритель, многократно требовали остановить машину, однако водитель продолжал бегство, пока в жилой зоне не снизил скорость, после чего полицейский автомобиль вынудил Opel Zafira съехать с проезжей части.

Видео: Погоня за Opel Zafira

Во время проверки было констатировано, что за рулем сидел 12-летний мальчик, еще в салоне находились пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 12 до 17 лет. Все они были переданы законным представителям, в свою очередь автомобиль вернули владелице.

Нужно отметить, что в полиции будет оценена ответственность владелицы транспортного средства за передачу автомобиля несовершеннолетнему лицу. В свою очередь, за многократное игнорирование требований сотрудников полиции и управление автомобилем без прав соответствующей категории против мальчика начаты два административных процесса.