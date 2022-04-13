Глава пограничной службы Литвы: Россия может создать миграционный кризис на востоке ЕС

В аналогичных действиях Запад обвинил белорусский режим в прошлом году, когда через границу этой страны в ЕС хлынули тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, назвав это гибридной атакой.

"Вполне вероятно, что Российская Федерация также могла бы ввести гибридные меры против ЕС в контексте или на фоне таких невиданных санкций. Не только против Литвы - я сейчас говорю о всей нашей восточной внешней границе ЕС от Норвегии до Словакии или Польши", - заявил в среду журналистам в Сейме глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Это один из вариантов - Россия может предпринять действия, подобные прошлогодним шагам белорусского режима, чтобы повлиять на принципиальную позицию ЕС и стран ЕС", - добавил он.

Из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу из Беларуси, в прошлом году в Литву прибыло более 4000 нелегалов.

С августа прошлого года, когда мигрантов разрешили разворачивать обратно на границе, в Литву не пустили почти 10 тысяч человек.

Соседние Польша и Латвия также столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов.

Литовские пограничники уже заявили, что в последнее время наблюдают тенденцию, что мигранты, пытающиеся въехать в страну, прибывают в Беларусь уже не из родных стран или Турции, а из России.

"Таких попыток у нас пока немного, но мы фиксируем их все больше и больше, - сказал Любаевас. - Это может быть началом тенденции".

Глава пограничной службы сказал, что не хочет прогнозировать будущие потоки нелегальных мигрантов, но отметил, что "общая ситуация не очень оптимистична".

"Поскольку будут приниматься все новые и новые меры против Российской Федерации и Беларуси, в любой момент оба режима могут воспользоваться и попытаться снова атаковать (…), используя нелегальную миграцию как оружие", - сказал Любаевас.