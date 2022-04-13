Чт, 14.04.2022
Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить. Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Весну заказывали? В четверг в Латвии потеплеет до +15

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 14 апреля, в Латвии температура воздуха составит от +7 градусов местами на побережье до +15 градусов на юге Латгале и Земгале, прогнозируют синоптики.

Четверг будет самым теплым днем недели.

Небо будет преимущественно облачным, во многих регионах пройдут дожди, солнце выглянет местами на юго-востоке.

В Риге в течение дня усилится облачность, во второй половине дня ожидается дождь, температура воздуха повысится до +13 градусов.

Галере: Весна в Риге

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