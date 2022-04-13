Видео ⟩ В Вандзене выкопали остов баржи с интересной историей

Судно, которое в момент поднятия было полно воды, находилось рядом с автозаправочной станцией и служило резервуаром для воды для пожарной безопасности.

Бывший механик колхоза "Ленин" Янис Арвид Дзерве рассказал, что сначала судно купили у Вентспилса, чтобы хранить в нем аммиак для сельскохозяйственных нужд.

"Он был уже ржавый, были дыры. Мне еще пришлось варить, когда внутри был аммиак. Вообще нельзя было так делать. Ужасный риск был - могло взорваться", - признался Дзерве.

Из-за одного из агрономов колхоза баржу назвали "Домом". Впрочем, сейчас судно находится в таком плохом состоянии, что его пустят на металлолом.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: