Чт, 14.04.2022
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Райт Реммель, член правления компании Lux Express

Россия угрожает возобновить бомбардировки Киева

Война в Украине. Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Российская армия ударит по "центрам принятие решений" в Украине, в том числе и в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", - цитирует Конашенкова "Интерфакс".

"Медуза" напоминает, что 1 апреля власти Белгородской области заявили, что в Белгороде загорелась нефтебаза "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины". В Минобороны РФ заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Украина отрицала причастность к обстрелу.

13 апреля в Курской области обстреляли наряд российских пограничников "со стороны Украины", заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на территории России жертв и разрушений нет.

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