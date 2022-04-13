Россия угрожает возобновить бомбардировки Киева

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", - цитирует Конашенкова "Интерфакс".

"Медуза" напоминает, что 1 апреля власти Белгородской области заявили, что в Белгороде загорелась нефтебаза "вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины". В Минобороны РФ заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Украина отрицала причастность к обстрелу.

13 апреля в Курской области обстреляли наряд российских пограничников "со стороны Украины", заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на территории России жертв и разрушений нет.