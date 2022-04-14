Опубликовано видео конфликта со стрелком в Бикерниекском лесу

На фрагменте видно, что между подозреваемым в убийстве и четырьмя мужчинами возникла словесная перебранка. Похоже, что вовлеченные в конфликт мужчины знали, что у нападавшего при себе оружие, поэтому активно призывали избавиться от него.

Судя по снятым на видео разговорам, мужчины слышали, что нападавший стрелял в лесу, поэтому обратили на это внимание. В свою очередь стрелок заверял, что ничего подобного не было.

Напомним, Государственная полиция в среду утром задержала мужчину, который подозревается в совершении убийства во вторник вечером в лесу возле торгового центра Akropole Alfa.

Во вторник вечером в полицию поступила информация о том, что на ул. Стамериенас в лесу возле торгового центра произошел бытовой конфликт между четырьмя мужчинами, которые в это время гуляли по лесу, и нападавшим.

Во время конфликта злоумышленник выстрелил в одного из мужчин из незарегистрированного оружия. По имеющейся у полиции информации, он также стрелял в других мужчин, которым удалось скрыться с места происшествия, однако один из участников конфликта был ранен в плечо. Пострадавший получил медицинскую помощь и уже выписан из лечебного учреждения.

Нападавший скрылся с места происшествия. Во вторник вечером фотографии подозреваемого были распространены через СМИ для опознания.

Благодаря информации, полученной от людей, личность мужчины была установлена в течение двух часов, а полиция приступила к проверке связанных с ним адресов. В среду около 6 часов утра мужчину задержали полицейские и сотрудники батальона специального назначения.

Задержанный 1967 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Такое преступление может быть наказано пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: