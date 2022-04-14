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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Роберто Фирмино ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 13 апреля, определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

В ответном четвертьфинальном противостоянии мадридского "Атлетико" и английского "Манчестер Сити" командам не удалось выявить победителя. Матч проходил на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершился вничью - 0:0.

Напомним, в первом матче "Сити" обыграл "Атлетико" на своём поле со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал бельгиец Кевин Де Брёйне. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты английской команды. В полуфинале "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".

В параллельном матче "Ливерпуль" у себя дома сыграл вничью с португальской "Бенфикой" - 3:3.

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте после гола защитника Ибраима Конате. На 32-й минуте гости сравняли счёт - отличился Гонсалу Рамуш. Спустя 10 минут после начала второго тайма Роберто Фирмино вновь вывел хозяев вперёд. Ещё десять минут спустя бразилец оформил дубль. На 73-й минуте украинец Роман Яремчук сократил отставание в счёте, а в конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в матче.

В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с испанским "Вильярреалом".

Первые матчи в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдут 27 апреля, ответные - 4 мая. Финальный матч состоится 28 мая на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени (Франция).

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