Минюст предлагает четыре решения по памятникe в парке Победы

После поручения политиков предложить решения по вопросу о монументе в парке Победы представители Минюста пришли к выводу, что для большей части общества этот памятник неприемлем, он фактически раскалывает общество, поэтому государство обязано действовать.

Как сообщил Витолс, Минюст предлагает четыре варианта действий.

Во-первых, необходимо проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства и ухаживает ли за 110 памятными для Латвии местами в России. Если Россия не выполняет договоренность, она может быть необязательной и для Латвии. Второй вариант предусматривает расторжение договора, так как Россия как одна из его сторон развязала войну. Третий вариант предусматривает интерпретировать 13-й пункт договора Латвии и России от 1994 года - относится ли он вообще к памятнику. МИД до сих пор подчеркивало, что этот пункт распространяется на памятник, но Минюст "не спешил бы с этим соглашаться", сказал Витолс. Четвертый вариант предусматривает перемещение памятника в пределах Латвии, но решение будет за политиками, сказал советник министра.

Сам Борданс в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā заявил, что на следующей неделе минюст представит правительству информационный отчет, в котором также будет содержаться предложение о демонтаже памятника.

Борданс подчеркнул, что

памятник в Парке Победы конкретно не упоминается в широко упоминаемом договорном документе между Латвией и РФ.

На заседании комиссии Сейма по иностранным делам 30 марта представители МИД пояснили, что обязательства Латвии в отношении памятника были включены в один из четырех пакетов соглашений, предусматривавших вывод российской армии из Латвия в 1994 году.

После продолжительных обсуждений на заседании было решено, что Комитет по иностранным делам свяжется с минюстом, учитывая, что вопрос был поднят с его стороны, чтобы уточнить его юридическое предложение. Ожидается, что к середине апреля у минюста будет согласованная с правительством концепция.

Вопрос об уместности памятника советской армии в Риге актуализировался с началом войны России против Украины. Комиссия Сейма по иностранным делам поручила Минюсту разработать возможные решения. Тем временем столичное самоуправление признало комплекс памятника в парке Победы небезопасным и огородило его.

Галерея: Огражденный монумент в Парке Победы