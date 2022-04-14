В Черном море загорелся крейсер "Москва" - тот самый русский корабль, который послали н****й
Власти Украины утверждают, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота.
Власти Украины утверждают, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота.
Как сообщил начальник администрации Одесской области Максим Марченко, крейсер был атакован противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства, а судно получило "очень серьезные повреждения".
По словам советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, на корабле также начался пожар.
- сказал он.
Арестович и Марченко рассказали, что "Москва" участвовала в операции у острова Змеиный, и что именно с ним связана фраза "Русский военный корабль, иди *****!". "Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! - написал Марченко.
Советник начальника МВД Украины Антон Геращенко заявил, что крейсер "в ближайший год будет не боеспособен".
Украинские военные пока не прокомментировали эти данные.
Twitter-аккаунт OSINT UK опубликовал запись сигнала SOS, который, видимо, был передан с борта крейсера примерно в час ночи по латвийскому времени.
Here’s the SOS in Morse code they issued approximately at 1:05am local time: pic.twitter.com/A9SttuqWF9— OSINT UK (@jon96179496) April 13, 2022
Позднее РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что на крейсере в результате пожара сдетонировал один из боезапасов, в результате чего корабль получил серьезные повреждения, а экипаж полностью эвакуировали. Причины пожара устанавливаются.
"Москва" - флагман Черноморского флота ВМФ России и корабль с мощнейшим вооружением на Черноморском флоте. Он был заложен в Украине во времена СССР, спущен на воду в 1982 году. Крейсер участвовал в нескольких вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии. Его не раз посещал с лидерами сностранных государств президент России Владимир Путин. Экипаж "Москвы" составляет 510 человек, длина корабля - 190 метров. Судно оснащено комплексом крылатых ракет, несколькими ЗРК, артиллерийскими и противокорабельными орудиями.
В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.
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