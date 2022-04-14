Фото, видео ⟩ Первый вагон нового латвийского электропоезда отправился на комплектацию

Pirmais jaunā elektrovilciena vagons ceļā no Ostrovas uz Pilzeni, kur notiks vilciena komplektēšana, montāža un testi. pic.twitter.com/0pjWtUWhv9 — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) April 13, 2022

Как сообщалось, поставка первых новых электропоездов из-за войны в Украине может быть задержана примерно на месяц, заявил в понедельник, 11 апреля, в интервью председатель правления AS Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис.

Он отметил, что первый поезд изначально планировалось доставить в конце апреля или начале мая этого года, но, по последним прогнозам, доставка может задержаться примерно на месяц.

Галерея: Новый электропоезд Pasažieru vilciens

По словам Григулиса, новые электропоезда в Латвию можно будет доставлять автомобильным или морским транспортом.

Ранее в интервью LETA Григулис сообщил, что первоначальный план поставок новых электропоездов из-за войны в Украине может быть отложен, также придется искать новые маршруты подачи поездов, так как из-за необходимой ширины колеи их планировалось доставлять через Украину и Беларусь.

Он сообщил, что компания ежедневно связывается с представителями производителя электропоездов Škoda Vagonka.

"Сейчас у них проблемы с закупкой отдельных комплектующих. Также вопрос, как теперь доставлять поезда в Латвию. Изначально планировалось, что поезда из Чехии будут доставляться по территории Украины и Беларуси, потому что там такая же ширина колеи. Сейчас этого не будет, поэтому рассматриваются альтернативные варианты доставки", - сказал Григулис.

При этом он подчеркнул, что все эти вопросы - риск для производителя.

Также сообщалось, что за день до вторжения России в Украину, 23 февраля, глава Škoda Vagonka Мартин Беднарз указывал, что первые электропоезда в Латвии могут быть переданы на испытания в марте или апреле этого года. В свою очередь, все 32 электропоезда Škoda обязалась поставить до конца 2023 года. "С мая мы будем доставлять поезда так, чтобы пассажиры могли ими пользоваться уже летом", - сказал Беднарз.

Галерея: Новый электропоезд Pasažieru vilciens