В Земгале в ДТП погиб человек

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали семь человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 451 протокол, в том числе 177 за превышение скорости.

13 протоколов составлено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ, 22 - за агрессивное вождение.