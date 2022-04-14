Чт, 14.04.2022
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В Земгале в ДТП погиб человек

ДТП. Снимок иллюстративный. ФОТО: Dmitry Kalinovsky/ Shutterstock

За прошедшие сутки в результате автоаварии в Земгале погиб один человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали семь человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлен 451 протокол, в том числе 177 за превышение скорости.

13 протоколов составлено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ, 22 - за агрессивное вождение.

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