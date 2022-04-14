Футболисты "Манчестер Сити" и "Атлетико" подрались после матча

События в матче развивались не слишком бурно - матч завершился вничью 0:0. Этот счёт устроил английских футболистов, которые благодаря победе в первом матче (1:0) завоевали путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.

Главные страсти разгорелись в самом конце матча, когда защитник мадридцев Фелипе грубо нарушил правила на Филе Фодене. Увидев это, ранее уже конфликтовавший с Фоденом Стефан Савич схватил англичанина за шею и выволок за пределы поля.

После этого началась потасовка и арбитру пришлось добавить к основному времени девять минут, но в итоге футболисты провели на поле 12 компенсированных минут. Стоит добавить, что на протяжении всего добавленного времени болельщики на стадионе в Мадриде скандировали оскорбительные кричалки в адрес тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.

Страсти не улеглись и после финального свистка - стороны продолжили выяснять отношения и в подтрибунном помещении. На появившемся в сети видео видно, как футболисты толкаются и обмениваются репликами. Можно также заметить, как кто-то из игроков "Атлетико" что-то бросил в сторону футболистов гостей, а Шиме Врсалько плюнул в сторону футболиста "Ман Сити" Кайла Уокера. Разбушевавшихся футболистов пришлось успокаивать полицейским.

В полуфинале "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом". Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 27 апреля, ответные - 4 мая.