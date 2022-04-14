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  • Патриотические блокбастеры в РФ годами готовили зрителей к войне. Является ли кино рупором пропаганды?

Видео ⟩ Патриотические блокбастеры в РФ годами готовили зрителей к войне. Является ли кино рупором пропаганды?

Александр Роднянский и Антон Долин ФОТО: Кадр из видео

YouTube-шоу Антона Долина "Радио Долин", которое раньше он делал вместе с "Медузой". Теперь это самостоятельный проект Долина, где, как и прежде, кинокритик рассказывает о кино и не только. На этот раз выпуск носит название "Кино как соучастник", в нем интервью кинопродюсера Александра Роднянского, об этом пишет "Медуза"

Кинематограф всегда был любимым искусством путинской России. Представители власти в последние годы постоянно говорили о "вставании отечественного кино с колен", а нынешний глава российской делегации на переговорах с Украиной и бывший министр культуры Владимир Мединский считал своей особой заслугой создание патриотических блокбастеров - заказчиком многих из них был он лично. Однако к формированию новой эстетики и идеологии причастны не только авторы фильмов о войне, но и создатели картин спортивных или исторических, и даже некоторые режиссеры авторского кино.

Об этом, а также о перспективах нового кино в России, Антон Долин говорит с кино- и телепродюсером Александром Роднянским. С первого дня российского вторжения в Украину Роднянский занял отчетливо проукраинскую позицию и покинул Россию. 17 марта министр обороны Сергей Шойгу в письме к министру культуры Ольге Любимовой потребовал "исключить" продюсера "из культурной повестки Российской Федерации".

Александр Роднянский - один из самых влиятельных российских продюсеров последних двух десятилетий, но его профессиональная деятельность в немалой степени касалась и родной для него Украины. Среди его проектов - фильмы "Девятая рота" и "Сталинград" Федора Бондарчука, а также "Левиафан" и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Последняя продюсерская работа Роднянского, картина "Мама, я дома" Владимира Битокова, напрямую говорит о России как о стране, ведущей постоянные несправедливые войны и лгущей об этом своим гражданам.

Видео: новый выпуск программы Антона Долина

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