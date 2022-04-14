Крупнейший украинский туроператор Join UP! начинает работу в Латвии

Лидер украинского туристического рынка обслуживает порядка миллиона путешественников в год и открытие бюро Join Up Baltic в Риге является одним из этапов международного расширения.

Join UP! - мультипрофильный туроператор, в портфеле которого более 50 стран. Карта предложений для путешествий включает как хорошо известные курорты в Турции, Египте и Греции, так и абсолютно новые для балтийского рынка европейские и экзотические направления. Так в зимнем сезоне 2022/2023 года туроператор планирует расширить географию полетов, включив в нее Шри-Ланку и Занзибар, указывая, что это позитивно скажется на общем развитии рынка туристических услуг в Балтии. Туроператор будет работать также на рынках Эстонии и Литвы.

"Чтобы сделать этот шаг, были проведены масштабные подготовительные работы, объединившие опыт, "сильный" продукт и наше понимание местного рынка. В то же самое время я чувствую огромную ответственность, поскольку все мы знаем, что сейчас переживает Украина, и начало работы компании в Балтии - это возможность сохранить рабочие места для украинцев и поддержать экономику страны, поскольку Украина сейчас борется за будущее для всех нас", - подчеркивает Гедиминас Керис, руководитель Join Up Baltic.

Направления

Летняя программа полетов будет начата одновременно в Риге, Таллине и Вильнюсе. В первом сезоне под лозунгом "Балтия, присоединяйся!" компания представит следующие направления - Турцию, Черногорию, Албанию и греческие острова Закинтос, Крит и Корфу. Доля гарантированных гостиниц в этих направлениях составляет 80%, что означает молниеносное подтверждение даже в активный сезон.

Полеты из Латвии, Литвы и Эстонии в Турцию будут осуществляться на самолетах украинской авиакомпании SkyUp Airlines под сертификатом турецкой авиакомпании Tailwind. Средний возраст флота SkyUp Airlines - 14,5 лет. Это одни из самых новых самолетов на чартерном рынке Балтии.

Туроператор Join UP! был создан в 2010 году и за 10 лет стал одним из крупнейших игроков туристического рынка в Украине. Головной офис компании находится в Киеве. Международные представительства и партнерские сети представлены также в Молдове и Казахстане. Открылись бюро Join Up Baltic в Риге, Таллине и Вильнюсе. В планах туроператора - открытие сети отелей в Украине и за рубежом.