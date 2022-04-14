Выявлено 812 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Скончались 10 человек в возрасте от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

​два человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Девять из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один были привит.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 255 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 557 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 685,2 случая.

Всего вчера было сделано 4522 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 18,0%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 811 868 жителей Латвии, скончались 5690 человек.