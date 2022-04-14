Выявлено 812 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 812 новых случаев Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 812 новых случаев Covid-19, получены данные о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончались 10 человек в возрасте от 50 до 99 лет:
Девять из умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один были привит.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 255 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 557 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 685,2 случая.
Всего вчера было сделано 4522 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 18,0%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 811 868 жителей Латвии, скончались 5690 человек.
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