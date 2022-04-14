Председатель Сейма Мурниеце купила квартиру за 130 000 евро

В декларации чиновницы за 2021 год, опубликованной на сайте Службы государственных доходов (СГД), указано, что Мурниеце совершила покупку на сумму 130 000 евро. Представитель спикера Сейма Даце Балоде пояснила LETA, что Мурниеце купила квартиру, взяв кредит в банке.

Сбережения Мурниеце уменьшились с 92 010 евро в 2020 году до 18 055 евро в прошлом. В свою очередь в качестве долга политик указала 45 000 евро и 33 478 евро. В 2020-м он составлял 36 856 евро.

Помимо упомянутой квартиры, спикер Сейма задекларировала землю и строения в столице, находящиеся в совместной собственности.

В прошлом году Мурниеце заработала на службе 68 364 евро.