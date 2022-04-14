Эксперт: Россия готовит провокации из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Как Сартс отметил в интервью TV3, Россия в течение последнего месяца вела в Украине "трусливую войну, стреляя в мирных жителей и мало вступая в прямую конфронтацию".

Теперь, когда началась вторая фаза войны, когда Россия решила сосредоточить свои силы на Донбассе, она снова будет вынуждена вступить в прямую конфронтацию. По словам Сартса, цель России может состоять в том, чтобы осадить более крупную группировку украинской армии в Донбассе, а затем либо попытаться пойти на Киев, либо начать "мирные переговоры".

По словам Сартса, несмотря на перегруппировку сил, основные проблемы российской армии не исчезли - "командиры некомпетентны, снабжение - никуда не годится", и, соответственно, он "с осторожным оптимизмом" относится к способности Украины одержать верх.

Сартс отметил, что США теперь будут давать Украине "практически все" в плане вооружений.

Глава штаба НАТО признал, что война на Донбассе может затянуться, но с тем же успехом она может закончиться через месяц, например, когда Россия попытается "заморозить" войну.

В свою очередь, к ситуации в Мариуполе, где уже давно в осаде находятся небольшие группы украинских солдат, Сартс относится пессимистично, не очень веря в то, что можно дождаться момента, когда украинские силы смогут контратаковать и прорвать оборону. Он убежден, что в Мариуполе раскроются еще более чудовищные военные преступления, совершенные российской армией, чем в окрестностях Киева.

Говоря о пропаганде, Сартс признал, что войну с Украиной на самом деле может поддерживать около половины населения России, а опубликованным внушительным цифрам относительно поддержки он не верит, ведь режиму было необходимо рассказать о тотальной поддержке своих действий, чтобы еще больше деморализовать несогласных.