В результате ДТП умер экс-футболист "Реала"
Бывший футболист мадридского "Реала" Фредди Ринкон скончался в Колумбии после аварии, в которую он попал несколько дней назад, сообщает El Tiempo.
Бывший футболист мадридского "Реала" Фредди Ринкон скончался в Колумбии после аварии, в которую он попал несколько дней назад, сообщает El Tiempo.
11 апреля Фредди Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и с тяжёлой травмой головы в критическом состоянии был помещён в отделение интенсивной терапии.
Экс-футболист перенёс трёхчасовую операцию и был переведён в реанимацию, но его состояние оставалось критическим. Три дня спустя 55-летний спортсмен скончался в больнице.
"Это большая потеря для его семьи и друзей, а также досадный уход для нашего спорта, где мы будем скучать по нему и вспоминать о нём с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением. Мы посылаем силу, поддержку и наши соболезнования его семье, надеясь, что они смогут перенести эту печальную и болезненную утрату", - говорится на сайте Колумбийской федерации футбола (FCF).
Ринкон большую часть своей карьеры провёл в клубах Колумбии и Бразилии. В Европе футболист выступал за итальянский "Наполи" (1994-1995) и мадридский "Реал" (1995-1996). В составе сборной Колумбии Ринкон провёл 84 игры и забил 17 голов.
В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.
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