В результате ДТП умер экс-футболист "Реала"

11 апреля Фредди Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и с тяжёлой травмой головы в критическом состоянии был помещён в отделение интенсивной терапии.

Экс-футболист перенёс трёхчасовую операцию и был переведён в реанимацию, но его состояние оставалось критическим. Три дня спустя 55-летний спортсмен скончался в больнице.

"Это большая потеря для его семьи и друзей, а также досадный уход для нашего спорта, где мы будем скучать по нему и вспоминать о нём с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением. Мы посылаем силу, поддержку и наши соболезнования его семье, надеясь, что они смогут перенести эту печальную и болезненную утрату", - говорится на сайте Колумбийской федерации футбола (FCF).

Ринкон большую часть своей карьеры провёл в клубах Колумбии и Бразилии. В Европе футболист выступал за итальянский "Наполи" (1994-1995) и мадридский "Реал" (1995-1996). В составе сборной Колумбии Ринкон провёл 84 игры и забил 17 голов.

В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.