Отвратительное видео и несчастная Чулпан: Ксения Собчак об интервью LTV

Ксения Собчак опубликовала фрагмент разговора Чулпан и Верхоустинской, а после написала:

"Что. Это. За. Х**ня. Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет в своем Instagram о преступлениях режима и не становится агитатором".

А объясните свою русскость? А что вы сделали для идеи? А вы достаточно раскаялись? А докажите, что не верблюд!

Отвратительное свойство есть у людей - откусывать руку по локоть, когда им протягивают мизинец. Тебе мало просто признать что-то, тебе надо стать рабом правды, ее служителем, искупить предыдущие годы молчания Правильным поведением. Вот только даже если помощница интеллигентнейшей Чулпан начнет каждый день выдавать сводки с полей в инсте, им все равно будет мало. Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слезы, слишком тихо слышен плач".

Ксения Собчак раскритиковала работу коллеги. Она не понимает, что это за "общественный надзор", при котором надо оценивать, "много ты сказал или мало". Как ты это делал. Такое журналистка считает позором.

"Вот такая вот этика, такой вот свободный мир, где тебе нельзя просто жить без ежедневного осуждения режима", - подытожила она.

Напомним, новой гостьей программы Kultūrdeva на Латвийском телевидении (LTV) стала российская актриса Чулпан Хаматова, которая с самого начала российского вторжения в Украину выступила против войны, а сейчас находится в Латвии и является актрисой Нового Рижского театра.

Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис московского театра "Современник" и одним из учредителей детского онкологического фонда "Подари жизнь". В свое время она получила поддержку от президента России Владимира Путина на строительство клиники, а также приняла участие в его предвыборной президентской кампании.

В интервью LTV она объяснила, почему приняла решение сотрудничать с властями и участвовала в предвыборной кампании Путина.

Чулпан Хаматова в студии LTV ФОТО: скриншот видео