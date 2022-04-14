ВИДЕО ⟩ Игрок НБА врезался в беременную порноактрису Райли Рид - жену паркуриста из Даугавпилса

В Twitter появилось видео, где Райли вместе с Павлом находятся в первом ряду матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Многие сразу же обратили внимание на заметный животик бывшей порноактрисы.

Влюблённые находились очень близко к площадке, и в одном из игровых эпизодов Мэйсон Джонс из команды "Лос-Анджелес Лейкерс" вылетел за линию и буквально врезался в Райли Рид. Петкун инстинктивно закрыл живот своей жены рукой и постарался обезопасить её от столкновения с баскетболистом.

Mason Jones just bumped into Riley Reid during the Lakers game, lol pic.twitter.com/BMBJUKFVID — Italo Santana (@BulletClubIta) April 9, 2022

AY YO, IS SHE PREGNANT??????? pic.twitter.com/ggEhUjGHvr — Italo Santana (@BulletClubIta) April 9, 2022

К счастью, никто не пострадал, но по реакции Джонса понятно, что он очень испугался.

На самом деле о беременности Райли Рид стало известно несколько дней назад. Бывшая порноактриса в своём подкасте рассказывала, что её беременность не достояние общественности, она хочет сохранить приватность и избежать осуждений.

Павел Петкун родом из Даугавпилса. Карьеру паркуриста он начал в 2009 году. В Instagram за ним следят свыше 1,3 миллиона человек.

Настоящее имя 30-летней Райли Рид - Эшли Мэттьюс. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет и снялась более чем в 800 фильмах. В 2013 году LA Weekly поставил ее на восьмое место в списке "10 порнозвёзд, которые могут стать будущей Дженной Джеймсон".

В апреле 2021 года Райли объявила о помолвке с Петкуном, а в июне пара поженилась.