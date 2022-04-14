"Вы едете туда, где стреляют". В России массово ищут военных-контрактников для отправки в Украину

Чаще всего в пунктах отбора спрашивали про опыт службы в армии и уточняли детали биографии, отказываясь при этом раскрыть по телефону хоть какие-то подробности будущей службы. Обычно приглашали прийти лично на следующий день - даже если это был выходной.

Однако в нескольких пунктах все же рассказали "потенциальному военнослужащему" о том, где он будет служить и как быстро окажется в зоне боевых действий.

"В течение 10-15 дней максимум вы оформитесь полностью должным образом как контрактник. Краткосрочный контракт - 3 месяца - 6 месяцев - год. И уже туда будете убывать непосредственно", - сообщили в пункте одного из южных регионов России.

"Ну всё по большей части зависит от человека. На сегодняшний день в течение пяти дней всё собирают, приносят, плюс два-три дня приказ еще будет ходить", - так сроки описали в пункте другого региона.

В одном из пунктов корреспонденту Би-би-си подтвердили, что у него есть все шансы встретить парад Победы, воюя в Украине. В другом сообщили, что, может быть, уже в середине апреля можно будет попасть в зону боевых действий (звонок был совершен 8 апреля) .

В пунктах по набору военных чаще всего говорили о краткосрочных контрактах на три-шесть месяцев.

Такие контракты, по российскому законодательству, доступны "в период чрезвычайных обстоятельств" - среди которых упомянуто участие в "деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".

Стандартный первый контракт на военную службу заключается на срок от двух до пяти лет. Повторный контракт может быть сроком от года до десяти лет.

В пунктах также говорили о том, что процедура оформления по таким контрактам сейчас упрощена. Как она проходит в обычной ситуации, можно прочитать тут.

"Определяемся с частью, выдаем запрос на оформление. Идете в военный комиссариат, начинаете собирать документы. Там для граждан, которые хотят участвовать в спецоперации, там это быстро всё оформляется, перечень чуть-чуть урезается документов", - пояснили по телефону.

После сбора документов и выпуска приказа контрактник попадает в военную часть, где проходит "боевое слаживание", то есть он получает или освежает необходимые навыки.

В одном из случаев корреспондент уточнял, что не садился в БМП пять лет. В пункте приема это не посчитали проблемой: долгое отсутствие практики как раз и должно было восполнить "боевое слаживание", которое длится две недели.

Судя по материалам на сайте минобороны, обычно общевойсковая подготовка длится четыре недели.

Множество однотипных вакансий

Большая часть вакансий размещена по одному принципу. Чаще всего их размещает организация под названием "пункт отбора на военную службу по контракту" по конкретному городу или региону - такие пункты существуют при военкоматах. При звонке по некоторым объявлениям ответившие представлялись сотрудниками таких пунктов.