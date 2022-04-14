Убийство на Югле: полиция просит помощи в поимке подозреваемого

В этом году в Риге, в микрорайоне Югла, был убит мужчина 1964 года рождения. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона Латвии.

ФОТО: Госполиция

По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает мужчину, изображенного на фото. Жителей просят ознакомиться с изображением мужчины и в случае, если вы узнали этого человека или у вас есть какая-либо информация о его возможном местонахождении либо другая информация, которая может помочь в расследовании, немедленно позвонить по телефону 286 014 98 или 110!

Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.