Для беженцев c питомцами ⟩ Фонд предлагает помощь украинским домашним животным

Инициатива в целях оказания практической помощи украинским животным началась с поддержки за пределами территории Латвии. Учитывая критическую нехватку ресурсов, образовавшуюся из-за нарушенной в результате войны логистики, фонд совместно с партнерами и добровольцами доставил в украинские приюты для домашних животных несколько палет с кормом, гигиеническими товарами и медикаментами. С помощью благотворительного фонда Sofi из Украины также было эвакуировано почти 80 домашних животных, которые из-за войны оказались в приютах для животных.

"Из-за ужасов войны люди становятся беженцами, не зная, какая судьба их ждет. Поэтому в такой ситуации они считают более безопасным вариантом возможность отвезти своих домашних питомцев в приют для животных, чтобы знать, что те не будут брошены на произвол судьбы, что о них позаботятся. В этой связи сейчас украинские приюты для животных критически переполнены. Эвакуируя этих животных из украинских приютов, мы не только разгружаем приюты, но и спасаем животных от потенциальной угрозы для жизни", - говорит автор идеи благотворительного фонда Том Юрьевс.

Однако фонд оказывает поддержку не только в Украине, но и здесь, в Латвии. В рамках инициативы бесплатно выдают два разных стартовых комплекта с предметами первой необходимости для домашних питомцев. Их выдают хозяевам домашних животных, которые, спасаясь от войны в Украине, прибыли в Латвию. Один предназначен для котов, и в него входят корм на 20 дней, миска, лоток и наполнитель. Второй состоит из собачьего корма на такой же период, миски, поводка, ошейника, лакомств, а также пакетов для сбора экскрементов. Оба вида стартовых пакетов бежавшие от войны хозяева домашних животных могут получить, сначала получив специальный купон разовой поддержки в центре для жителей Украины, расположенном на ул. Калькю, 1, в Риге.

"Пока многие организации помогают людям, мы не забываем о том, что поддержка необходима и животным. Мы бы охотно помогли каждому попавшему в беду животному, поэтому делаем то, на что физически способны - оказываем поддержку приехавшим в Латвию, а также оставшимся в Украине. С помощью стартового комплекта мы хотим хотя бы немного облегчить пребывание здесь каждому человеку, уменьшив повседневные хлопоты и протянув руку помощи хозяевам животных и их питомцам", - подчеркивает Том Юрьевс.

Фонд Sofi после консультации с PVD создал информационный материал, в котором обобщена информация о действиях по прибытии в Латвию вместе с домашним животным. Буклет на латышском и украинском языках доступен как в печатной, так и в цифровой версии здесь.

Представители благотворительного фонда приглашают каждого жителя Латвии по мере возможностей подключиться к одной из акций по поддержке Украины, сделав пожертвования или оказав помощь другого рода.