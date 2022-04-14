В Брянской и Белгородской областях сообщают об обстрелах: есть пострадавшие

"Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сказал собеседник агентства, пишет "Медуза".

Губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram, что поселок Климово обстреляли с украинской стороны. "В результате обстрела повреждены два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

Следственный комитет РФ об обстреле поселка в Брянской области: "С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области".

Ведомство возбудило уголовное дело.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села

Днем 14 апреля село Сподарюшино в Белгородской области подверглось обстрелу "со стороны Украины", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза".

"Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет", - написал он в своем Telegram-канале. Из-за инцидента власти приняли решение временно вывезти жителей из сел Безымено и Сподарюшино.

В регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля ввели "желтый" уровень террористической опасности. Он действует в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, граничащих с Украиной по морю, а также на севере Крыма.

13 апреля в Курской области обстреляли наряд российских пограничников "со стороны Украины", заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на территории России жертв и разрушений нет.