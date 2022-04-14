Кариньш: действия России в Украине соответствуют понятию "геноцид"

"По всем признакам Россия пытается уничтожить украинский народ. На мой взгляд, это геноцид", - сказал премьер.

Как сообщалось, на этой неделе президент США Джо Байден назвал действия России на Украине геноцидом. То же самое сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, в среду отказался назвать действия России на Украине геноцидом против украинцев. Макрон сказал, что лучше проявлять осторожность при использовании термина "геноцид" в таких ситуациях, особенно потому, что "украинцы и русские - братские народы".