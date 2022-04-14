Президент Эгил Левитс вернулся в Латвию после визита в Украину

Уже сообщалось, что страны Балтии и Польша продолжат активно поддерживать пострадавшую в начатой Россией войне Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью. Это в среду в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польше, сообщает агентство LETA.