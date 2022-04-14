Чт, 14.04.2022
Европа должна продолжить работу по введению новых санкций против России в связи с ее нападением на Украину. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Президент Эгил Левитс вернулся в Латвию после визита в Украину

ФОТО: TVNET

Сегодня, 14 апреля, президент Эгил Левитс возвращается в Латвию после его визита в Украину, где он вместе с президентами Литвы, Эстонии и Польши встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео: Президент Эгил Левитс вернулся после визита в Украину

Уже сообщалось, что страны Балтии и Польша продолжат активно поддерживать пострадавшую в начатой Россией войне Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью. Это в среду в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польше, сообщает агентство LETA.

Также президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии, Литвы и Латвии - Алар Карис, Гитанас Науседа и Эгил Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back