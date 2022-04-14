Фото ⟩ В Старой Риге загорелась квартира
В четверг днем, 14 апреля, в Старой Риге загорелась квартира площадью 150 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В четверг днем, 14 апреля, в Старой Риге загорелась квартира площадью 150 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 14:45 поступил вызов на улицу Вальню, где загорелась квартира на последнем этаже семиэтажного дома площадью 150 квадратных метров.
В 15:45 распространение огня было ограничено, но работы по тушению продолжаются.
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