Чт, 14.04.2022
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Эммануэль Макрон, президент Франции

Фото ⟩ В Старой Риге загорелась квартира

В четверг днем​, 14 апреля, в Старой Риге загорелась квартира площадью 150 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 14:45 поступил вызов на улицу Вальню, где загорелась квартира на последнем этаже семиэтажного дома площадью 150 квадратных метров.

В 15:45 распространение огня было ограничено, но работы по тушению продолжаются.

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