Повреждение украинских автомобилей и кража флагов: в полиции возбуждены дела

В то же время следует подчеркнуть, что таких случаев не много, но учитывая частоту, с которой им уделяется особое внимание, это может иметь обратный эффект. Все чаще большинство этих преступлений связаны с умышленным уничтожением украинских автомобилей или кражей и уничтожением украинских флагов, а также демонстрацией пророссийской военной символики. Также были единичные случаи, когда жители Украины совершали правонарушения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

8 апреля этого года на улице Калнциема был зафиксирован случай, когда был поврежден автомобиль BMW X3, принадлежащий жителю Украины, и у него были выбиты все стекла. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного закона за умышленное повреждение имущества. В течение трех дней после инцидента сотрудники Государственной полиции задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. Было назначено несколько экспертиз продолжается расследование. Также в ходе расследования полиция будет выяснять мотивы преступления, так как такое умышленное повреждение имущества может иметь и другие преступные мотивы, такие как возбуждение ненависти, оправдание войны и т.д.

Вчера, 13 апреля, около 17:30 в Государственную полицию поступил вызов о повреждении автомобиля, принадлежащего гражданину Украины, двумя неизвестными людьми. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия и, выслушав показания потерпевшего, начали патрулирование в непосредственной близости и через некоторое время заметили и задержали мужчин, соответствующих описанию. Вернувшись на место, оба лица признались в совершении преступления и, выяснив обстоятельства происшествия, полиция зафиксировала, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а стекло автомобиля было разбито бутылкой из-под алкоголя.

Следует отметить, что потерпевший не хотел возбуждать уголовное дело, а только сообщить в полицию о таком правонарушении, поэтому - без заявления потерпевшего уголовное дело не могло быть возбуждено.

На прошлой неделе Государственная полиция в Сигулде завершила расследование кражи украинских флагов по одному уголовному делу. Мужчина 1999 года рождения украл украинский флаг с двух домов в Сигулдском крае в конце марта. В ходе следствия был установлен виновник и, по сути, через неделю после преступления, 5 апреля, задержан мужчина, который, как он пояснил, действовал в состоянии алкогольного опьянения и оправдывал свои действия тем, что ему надоело видеть повсюду украинские флаги. По факту совершения преступления в соответствии с частью первой статьи 180 Уголовного закона о краже в мелком размере возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела проводилось в ускоренном порядке, и 7 апреля дело было передано для уголовного преследования.

Также были зафиксированы единичные случаи преступлений, совершенных украинцами, въезжающими в страну. По сравнению с общей статистикой преступности их немного. На данный момент зафиксировано пять случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще в одном случае у сотрудницы гостиницы был украден мобильный телефон, за что было возбуждено уголовное дело.