Украина сегодня: возвращение Левитса, пожар на крейсере "Москва" и обстрел областей России

Сегодня, 14 апреля, президент Эгил Левитс вернулся в Латвию после его визита в Украину, где он вместе с президентами Литвы, Эстонии и Польши встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Черном море загорелся крейсер "Москва" - тот самый русский корабль, который послали н****й. Власти Украины утверждают, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота. Советник начальника МВД Украины Антон Геращенко заявил, что крейсер "в ближайший год будет небоеспособен". Украинские военные пока не прокомментировали эти данные. Позже российские военные заявили, что ракетный крейсер "Москва" "сохранил плавучесть" и отбуксирован в порт, а команду с него эвакуировали, пишет Русская служба BBC.

Новая военная помощь США Украине включает 200 единиц бронетехники, 11 вертолетов, 18 гаубиц, 500 ракет Javelin и несколько сотен беспилотников Switchblade, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Керби.

Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Виктора Медведчука ("кум Путина"), пишет Русская служба BBC со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Восемь человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области, сообщили ТАСС в районной больнице. Днем 14 апреля село Сподарюшино в Белгородской области подверглось обстрелу "со стороны Украины", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет "Медуза". Пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", - заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет Русская служба BBC.

Верховная Рада приняла законопроект о запрете символики, используемой российской армией при вторжении в Украину. Согласно документу, под запрет попадают буквы Z и V, символика вооруженных сил РФ, любая пропаганда российского режима и "военной спецоперации" в Украине. Символику нельзя использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе, общественных местах. Допускается показ символики в произведениях и материалах, "созданных с целью осуждения российского режима", и материалах СМИ, которые не оправдывают действия России.

Парламент Молдавии в третьем, окончательном, чтении одобрил поправки к кодексу о правонарушениях, одна из которых подразумевает запрет георгиевской ленточки, а также символов Z и V. Об этом, сообщает РИА "Новости", заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Россия и Украина обменялись пленными. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук написала в Telegram, что по приказу президента Владимира Зеленского состоялся уже четвертый с 24 февраля обмен пленными.

Веркщук написала, что Украина вернула себе пятерых офицеров, 17 рядовых военнослужащих и восемь гражданских лиц, в том числе одну женщину. Никаких деталей о месте и обстоятельствах обмена, а также о том, сколько российских военнослужащих отпущено в ответ, Верещук не сообщила.

Российская сторона на данный момент обмен пленными не комментировала, пишет Русская служба BBC.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.