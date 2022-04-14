Латвия получит гарантии поставок газа через Клайпедский СПГ-терминал

Такая договоренность была достигнута во время встречи Витенбергса с министром энергетики Литвы Дайнисом Крейвисом.

"Налажено хорошее сотрудничество. И в этих обстоятельствах важно, что мы одинаково понимаем ситуацию и можем сотрудничать и использовать инфраструктуру, которая имеется в распоряжении каждой страны. В нашем случае это Инчукалнское ПГХ, у Литвы - судно терминала СПГ. Есть соглашение и взаимопонимание для того, чтобы мы могли стать независимыми в области энергетики", - сказал министр.

Как уже сообщалось, во вторник правительство Латвии приняло решение о создании резерва природного газа объемом 2 тераватт-часа (ТВтч) для снижения риска десинхронизации системы электроснабжения.

Кроме того, компания Latvenergo по поручению правительства уже закупила около 2 ТВтч газа через Клайпедский СПГ-терминал. Газ будет закачан в Инчукалнское хранилище в апреле и мае.

Витенбергс: отказаться от импорта российского газа можно путем использования существующей инфраструктуры

Отказаться от импорта российского газа можно и путем использования существующей инфраструктуры, сообщил после встречи с министром энергетики Литвы Дайнисом Крейвисом министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

В ходе дистанционной встречи в четверг министры договорились о скоординированном сотрудничестве в укреплении энергетической независимости с целью отказа от импорта российского газа. Министр энергетики Литвы подтвердил, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) будет доступен Латвии для обеспечения поставок газа.

"Нашим преимуществом в продвижении энергетической независимости является имеющаяся инфраструктура - Инчукалнское подземное хранилище газа и Клайпедский терминал СПГ - позволяющая нам полностью отказаться от российских энергоресурсов и в будущем использовать альтернативные источники газа", - отметил Витенбергс.

Он пояснил, что у Латвии и Литвы уже сложилось хорошее региональное сотрудничество в области энергетики и что это соглашение подтверждает общие цели и общий стратегический подход к скорейшему достижению энергетической независимости.

"Страны Балтии неоднократно демонстрировали свою способность к сотрудничеству в самых разных ситуациях. В нынешних беспрецедентных обстоятельствах это стало как никогда важным, поскольку энергетика является одним из важнейших элементов в общей архитектуре безопасности европейского континента", - подчеркнул министр энергетики Литвы.

В ходе встречи министры также обсудили вопросы, связанные с синхронизацией балтийской энергосистемы с континентальной Европой.