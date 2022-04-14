"Это не война, это геноцид". Полный текст интервью Владимира Зеленского Би-би-си

Сколько из них убито - никто не знает. Никто не знает, сколько людей осталось. Никто не знает.
Некоторые журналисты там побывали. Два парня из Associated Press. Они вернулись, и я с ними говорил. Они, они… это даже не шок. Это другое чувство, с другой планеты. Они - профессиональные журналисты, но ничего подобного они не видели. Они не понимают, как такое возможно.
И никто не знает, сколько людей погибло. В будущем мы, конечно, узнаем. Вы знаете, что они взяли с собой передвижные крематории. Вы знаете про это?
Би-би-си: Это подтверждено, что у россиян есть мобильные крематории, чтобы они могли убивать, а потом сжигать там украинцев?
Владимир Зеленский: Да, так и есть. Они взяли эти крематории, очень много свидетелей этого. И они просто сжигают трупы людей, чтобы было минимум доказательств. Но все одно, вы видите - в Буче, Бородянке, Дмитровке - этого не будет достаточно, чтобы спрятать все это. Это невозможно, поэтому доказательства будут.
Точно так же и в Мариуполе, мы уже вывезли десятки, сотни тысяч людей, но мы понимаем, что в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч людей, потому что, например, губернатор Донецкой области говорил, что, по его мнению, по его статистике, 20 тысяч человек могли погибнуть в Мариуполе.
И мы не знаем о жизни и судьбе людей, которые пошли в сторону оккупированной территории и потом были вывезены в сторону России. Кого-то они не пустили, кто-то смог спастись на своем транспорте. Они уезжали на машинах, мы им помогали добраться в сторону Запорожья.
Мы вывезли очень много людей, но также очень много людей попало на оккупированные территории и потом уже в Российскую Федерацию.
У нас есть информация, что речь идет о десятках тысяч людей. И также у нас есть информация, что среди этих десятков тысяч людей, они все куда-то исчезли. Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то - в другие места.
Что с этими людьми - никто не знает. Никто. Ни Красный Крест, никто не дает нам эту информацию. Все информацию, которую мы получаем на уровне, что кто-то бежал, кто-то вышел на связь, у кого-то был телефон, кто-то передал информацию, кто-то кого-то видел.
Я могу понять наших людей, которые... Территории были оккупированы и в течение долгого времени у них не было еды, воды, ничего.
И им сказали: возьмите российский паспорт. И вы получите еду. И я могу понять, почему так делали. Там были матери с детьми. И это негуманно. И таких примеров множество. И они это делали нарочно. Это их политика.