СМИ: Ночью в Киеве прозвучали мощные взрывы. Город и окрестности частично без электричества

Согласно данным агентства Reuters, взрывы в Киеве были одними из самых мощных с начала войны.

BBC со ссылкой на очевидца передает, что взрывы можно было услышать на юго-западе столицы. Пока неизвестно, что именно взрывалось и есть ли пострадавшие.

Huge explosions in Kyiv.#StandWithUkraine️ — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 14, 2022

Взрывы в Киеве также подтвердила в своем Twitter глава общественной организации "Центр гражданских свобод Украины" Александра Матвейчук. Под постом одна из пользовательниц сообщила, что прозвучало шесть взрывов, после которых пропал свет.

В свою очередь, украинский телеграм-канал "Политика страны" также сообщает об отключении электричества.

В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.