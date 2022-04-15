СМИ: Ночью в Киеве прозвучали мощные взрывы. Город и окрестности частично без электричества
Ночью на 15 апреля в Киеве прозвучали мощнейшие взрывы. Об этом сообщают Reuters и "Громадське".
Ночью на 15 апреля в Киеве прозвучали мощнейшие взрывы. Об этом сообщают Reuters и "Громадське".
Согласно данным агентства Reuters, взрывы в Киеве были одними из самых мощных с начала войны.
BBC со ссылкой на очевидца передает, что взрывы можно было услышать на юго-западе столицы. Пока неизвестно, что именно взрывалось и есть ли пострадавшие.
Huge explosions in Kyiv.#StandWithUkraine️— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 14, 2022
Взрывы в Киеве также подтвердила в своем Twitter глава общественной организации "Центр гражданских свобод Украины" Александра Матвейчук. Под постом одна из пользовательниц сообщила, что прозвучало шесть взрывов, после которых пропал свет.
В свою очередь, украинский телеграм-канал "Политика страны" также сообщает об отключении электричества.
В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.
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