Пт, 15.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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СМИ: Ночью в Киеве прозвучали мощные взрывы. Город и окрестности частично без электричества

ФОТО: AP/Scanpix

Ночью на 15 апреля в Киеве прозвучали мощнейшие взрывы. Об этом сообщают Reuters и "Громадське".

Согласно данным агентства Reuters, взрывы в Киеве были одними из самых мощных с начала войны. 

BBC со ссылкой на очевидца передает, что взрывы можно было услышать на юго-западе столицы. Пока неизвестно, что именно взрывалось и есть ли пострадавшие.

Взрывы в Киеве также подтвердила в своем Twitter глава общественной организации "Центр гражданских свобод Украины" Александра Матвейчук. Под постом одна из пользовательниц сообщила, что прозвучало шесть взрывов, после которых пропал свет.

В свою очередь, украинский телеграм-канал "Политика страны" также сообщает об отключении электричества. 

В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.

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