Утюги, игрушки и стиральная машина: к посольству РФ в Риге приносят бытовые вещи
Латвийцы приносят к зданию посольства России в Риге бытовые вещи, осуждая мародерство российских солдат на оккупированных территориях Украины.
Латвийцы приносят к зданию посольства России в Риге бытовые вещи, осуждая мародерство российских солдат на оккупированных территориях Украины.
Такие акции проходят у зданий посольств России и в других странах.
По наблюдениям агентства LETA,
В свою очередь, rus.lsm вчера, 14 апреля, сообщал, что акция против мародерства российской армии на территории Украины началась еще 13 апреля.
Солдаты российской армии регулярно занимаются мародерством в Украине, и украденные у украинских граждан вещи, в том числе предметы быта, отправляют в Россию.
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