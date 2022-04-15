Утюги, игрушки и стиральная машина: к посольству РФ в Риге приносят бытовые вещи

Такие акции проходят у зданий посольств России и в других странах.

ФОТО: скриншот видео rus.lsm

По наблюдениям агентства LETA,

к зданию посольства люди принесли сковородки, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.

В свою очередь, rus.lsm вчера, 14 апреля, сообщал, что акция против мародерства российской армии на территории Украины началась еще 13 апреля.

Солдаты российской армии регулярно занимаются мародерством в Украине, и украденные у украинских граждан вещи, в том числе предметы быта, отправляют в Россию.