Пт, 15.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

Таллинн посетили четыре военных корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО ФОТО: Kaitseväe peastaap

Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и странами-партнерами. Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее командор Королевского военно-морского флота Нидерландов. Об этом сообщает Rus.Postimees

В четверг, 14 апреля, в Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, а оставшиеся корабли придут уже в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать надежный и действенный оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

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