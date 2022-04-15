Фото ⟩ Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

В четверг, 14 апреля, в Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, а оставшиеся корабли придут уже в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.
Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать надежный и действенный оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.
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