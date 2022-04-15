Фото ⟩ Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и странами-партнерами. Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее командор Королевского военно-морского флота Нидерландов. Об этом сообщает Rus.Postimees.