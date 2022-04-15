Сценарист "Карточного домика" приехал в Украину снимать документальный фильм о войне

"Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. Она будет рассказывать про опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта", - заявил Уиллимон в интервью, которое было опубликовано 12 апреля.

По словам сценариста, он и его команда уже посетили Бородянку и Бучу - города Киевской области, которые около месяца находились под российской оккупацией. Уиллимон заявил, что увидел там "невероятные масштабы разорения и потерь".

Бо Уиллимон - создатель "Карточного домика". Он адаптировал для Netflix одноименный мини-сериал британской телерадиокорпорации "Би-би-си", который вышел в 1990 году. Также Уиллимон был шоураннером первых четырех сезонов "Карточного домика".

Документальный фильм о вторжении российских войск в Украину также снимает голливудский актер и режиссер Шон Пенн. Он начал работу над фильмом в ноябре 2021 года, когда на Западе только начали говорить о наращивании российских войск у границ Украины. После начала войны Пенн приезжал в Украину и встречался там с президентом страны Владимиром Зеленским.