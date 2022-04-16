ВИДЕО ⟩ "Лиепая" впервые в этом сезоне ушла с поля без победы

В первом матче шестого тура "Рига" на своём поле не оставила шансов "Метте" - 4:0. Счёт на 21-й минуте открыл украинец Александр Филиппов, а ещё шесть минут спустя белорусский полузащитник Юрий Кендыш удвоил преимущество хозяев.

На 69-й минуте бразилец Габриэл Рамос довёл счёт до крупного, а на 85-й минуте Даниэль Федорович получил вторую жёлтую карточку и оставил "Метту" в меньшинстве. Точку в матче на 86-й минуте поставил болгарский нападающий Георгий Минчев.

Отметим, что в этом сезоне "Метта" пока не одержала ни одной победы. В активе рижской команды три ничьи и три поражения.

Довольно неожиданно завершился матч "Лиепаи" и "Ауды", которые не смогли выявить победителя - 1:1. Таким образом, "Лиепая" прервала свою победную серию и впервые в этом сезоне ушла с поля без победы.

На 32-й минуте российский футболист Станислав Крапухин вывел вперёд "Ауду", но по ходу матча лиепайчане всё чаще стали владеть преимуществом и на 74-й минуте смогли уйти от поражения - гол на счету Мартиньша Кигурса.

Победу одержал и "Даугавпилс", который четыре тура подряд не мог уйти с поля с тремя набранными очками. На этот раз команда из Даугавпилса у себя дома обыграла аутсайдера текущего сезона юрмальский "Спартак" - 2:0. Оба гола в ворота гостей забил камерунец Уильям Муквеле.

Ожидаемую победу одержала также "Валмиера", которая у себя дома обыграла "Тукумс" - 3:0. Голами в составе победителей отметились Джибриль Гейе, Раймонд Кроллис и Иван Желизко.

В заключительном матче шестого тура РФШ одержала рядовую победу над "Супер Новой" - 2:0. Голы в свой актив записали Эмерсон и Андрей Илич, для которого этот гол стал пятым в текущем сезоне.

После шести туров "Лиепая" продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своём активе 16 очков. РФШ с 14 очками занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров "Рига" - 13 очков.

В седьмом туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 18-20 апреля, "Ауда" дома сыграет с "Ригой", "Тукумс" с "Лиепаей", "Супер Нова" с "Даугавпилсом", РФШ с "Валмиерой", а "Метта" со "Спартаком".