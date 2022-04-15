Фото ⟩ В Риге прошел крестный ход

Крестный ход в этом году стал 16-м по счету.

Галерея: В Риге прошел крестный ход

Крестный ход по традиции прошел в Старой Риге и начался в 10:00 у собора Святого Екаба, а завершился в 12:00 на Домской площади.

Страстная пятница - это память о страданиях и смерти Иисуса и прохождение его пути. 14 остановок крестного хода напоминают о страдании, утешении, боли, смерти и надежде.

За Страстной пятницей следует Тихая суббота, канун самого главного праздника церкви - Пасхи, когда празднуется воскресение Христа.

*Экуменический крестный ход значит, что участвовать в нем могут представители разных христианский конфессий.