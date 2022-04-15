Фото ⟩ В Риге прошел крестный ход
В пятницу, 15 апреля, в Риге прошел экуменический* крестный ход, во время которого сотни людей молились за мир в Украине и во всем мире.
В пятницу, 15 апреля, в Риге прошел экуменический* крестный ход, во время которого сотни людей молились за мир в Украине и во всем мире.
Крестный ход в этом году стал 16-м по счету.
Галерея: В Риге прошел крестный ход
Крестный ход по традиции прошел в Старой Риге и начался в 10:00 у собора Святого Екаба, а завершился в 12:00 на Домской площади.
Страстная пятница - это память о страданиях и смерти Иисуса и прохождение его пути. 14 остановок крестного хода напоминают о страдании, утешении, боли, смерти и надежде.
За Страстной пятницей следует Тихая суббота, канун самого главного праздника церкви - Пасхи, когда празднуется воскресение Христа.
*Экуменический крестный ход значит, что участвовать в нем могут представители разных христианский конфессий.
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