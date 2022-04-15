Офис генпрокурора Украины: российские войска обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области

Согласно предварительным данным ведомства, есть погибшие. Семь человек погибли, еще 27 получили ранения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы), передает "Медуза".
В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.
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