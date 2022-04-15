Пт, 15.04.2022
Действительно было тяжело все это видеть. Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины
Эгил Левитс, президент Латвии после возвращения из Украины
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Офис генпрокурора Украины: российские войска обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области

ФОТО: SIPA/Scanpix

Офис генпрокурора Украины заявил, что в четверг, 14 апреля, российскими военными были обстреляны эвакуационные автобусы с мирными жителями в Изюмском районе Харьковской области. 

Согласно предварительным данным ведомства, есть погибшие. Семь человек погибли, еще 27 получили ранения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы), передает "Медуза". 

В условиях ведения активных боевых действий оперативно проверить информацию, распространяемую официальными представителями сторон конфликта, не представляется возможным.

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