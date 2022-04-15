Пт, 15.04.2022
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Видео ⟩ Украинцы в Берлине протестуют, требуя уволить Марину Овсянникову из немецкого издания Welt

Марина Овсянникова, редактор в службе городов на "Первом канале" ФОТО: twitter/watermelonONK

Украинцы в Берлине пришли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить экс-сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Ранее бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. 

Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность".

Он также подчеркнул, что она защитила "важнейшую часть журналистской этики".

Как сообщалось, вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

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