Видео ⟩ На видео попал момент, как автомобиль съехал с Каменного моста в Даугаву

Как сообщалось, вчера, в 18:57 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, в реку въехал автомобиль. На место происшествия прибыли и водолазы RPP, которые приостановили работу к 21:40.

Как рассказал TVNET очевидец Дайнис Дембовскис, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и соскользнула в Даугаву. Очевидец тут же вызвал спасателей.

По сообщению RPP, вечером 14 апреля сотрудники центра видеонаблюдения обнаружили запись с инцидентом. По материалам видеонаблюдения видно, что машина попала в воду меньше, чем через минуту после начала движения.

Видео: Попадание машины в Даугаву в Риге

В RPP подчеркивают, что изначально не было известно, были ли в машине пассажиры.

Позже на место прибыл владелец автомобиля, который подтвердил, что машина была пуста.

Анализируя записи видеонаблюдения, в RPP пришли к выводу, что автомобиль был припаркован примерно за 10 минут до происшествия. После парковки из нее вышли два человека, которые направились в сторону Старой Риги. Как допускает RPP, возможно, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз, поэтому машина начала неконтролируемое движение.

Автомобиль был вытащен из Даугавы 15 апреля около 15 часов сотрудниками VUGD в сотрудничестве с муниципальной полицией.

Галерея: Сотрудники VUGD вытаскивают автомобиль из Даугавы, попавший в реку у Каменного моста