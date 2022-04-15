Украина сегодня: приключения русских мародеров, крематории в Мариуполе, бытовая техника у посольства РФ

Ночью на 15 апреля в Киеве прозвучали мощнейшие взрывы. Согласно данным агентства Reuters, взрывы в Киеве были одними из самых мощных с начала войны.

В Мариуполе российские военные начали вскрывать могилы местных жителей, которые были похоронены во дворах жилых кварталов. Согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев.

Латвийцы приносят к зданию посольства России в Риге бытовые вещи, осуждая мародерство российских солдат на оккупированных территориях Украины. По наблюдениям LETA, к зданию посольства люди принесли сковородки, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.

С самого начала вторжения в Украину местные жители и международные журналисты публикуют сообщения о мародерстве российских солдат. В начале апреля в интернете появились видеозаписи с камер наблюдения из офисов экспресс-доставки на границе с Украиной. На них предположительно запечатлены военные, отправляющие телевизоры, одежду, инструменты и другие вещи в Россию. Журналисты изучили социальные сети отправителей крупных посылок и составили их портреты. Судя по всему, все они - военнослужащие Росгвардии. Среди них: рыбак, скупщик автомобилей и пулеметчик.

Неудачи в войне против Украины могут побудить Владимира Путина применить тактическое, или маломощное, ядерное оружие со стороны России. Такое заявление в четверг, 14 апреля, сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, добавив, что "никто из нас не может относиться к этой угрозе легкомысленно".

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. В ближайшее время мы сделаем соответствующие юридические шаги. Южная Осетия будет частью своей исторической родины - России". Так в конце марта о будущем непризнанной республики высказался ее президент Анатолий Бибилов. Такие утверждения звучали и раньше. Однако, принимая во внимание то, что происходит в Украине, это вызывает опасения как в Грузии, так и по всему миру. Действительно ли мы стоим на пороге новой войны?

Никита Кутанов родился в Луганской области. Когда его родители развелись, он переехал к маме в Москву. Никита прожил в России целых семнадцать лет, но у него никогда и в мыслях не было поменять гражданство, ведь он всегда чувствовал себя и был внутри украинцем. ​До нападения России парень занимался проведением мероприятий, а теперь - спасением животных из оккупированных точек в Киевской области. Никита рассказал, как именно он эвакуировал четвероногих друзей во время войны.

AFP: В результате обстрела Киева уничтожен завод, производящий ракеты "Нептун". Как утверждала Украина, именно такой ракетой был подбит крейсер "Москва". Россия объявила 18 дипломатов ЕС персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку 19 российских дипломатов из Евросоюза. Финляндия, вероятнее всего, вступит в НАТО, заявил министр страны по делам Европы.